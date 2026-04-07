Χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν σχηματίζουν αλυσίδες σε γέφυρες και γύρω από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην απειλή Τραμπ για αφανισμό της χώρας τους, σε λίγες ώρες.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από κρατικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλήθη να κρατούν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή πορτρέτα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε στις πρώτες επιθέσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ.

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran. pic.twitter.com/6eqsrnhb9q — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Στην πόλη Κερμανσάχ, στη δυτική χώρα, φωτογραφίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Mehr δείχνουν διαδηλωτές μπροστά σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας να κρατούν πανό με το μήνυμα «Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές θεωρούνται έγκλημα πολέμου».

Στον βορρά, έξω από το εργοστάσιο της Σεμνάν, διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική. Θάνατος στο Ισραήλ», σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει οργανώσει συγκεντρώσεις στήριξης κατά τη διάρκεια του πολέμου, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι σημερινές κινητοποιήσεις προέκυψαν αυθόρμητα ή ήταν συντονισμένες.

Διακοπή συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει σταματήσει κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενημερώνοντας το Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει πλέον σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλέστηκε ο Λευκός Οίκος.

Ανησυχία για πιθανή χρήση πυρηνικών

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων στο Ιράν, διαψεύδοντας ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που υποστήριζε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπαινίχθηκε κάτι τέτοιο.

«Έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας που μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα το κάνει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στην Ουγγαρία τη Δευτέρα.

Ο πολιτισμός που θα πεθάνει

Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», προκάλεσε διαδικτυακές εικασίες ότι ο Βανς αναφερόταν σε πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων.

Γεγονός είναι πως ο Τραμπ απαιτεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) για να μην αδειάσει το οπλοστάσιο των ΗΠΑ επί δικαίους και αδίκους στο Ιράν.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στον πολιτικό κόσμο της Αμερικής αλλά και στην κυβέρνηση.

«Θα τον μπλοκάρουμε»

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Νέα Υόρκη, Χάκιμ Τζέφρις, δήλωσε σε συνέντευξή του το πρωί της Μεγάλης Τρίτης ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα προκαλέσουν νέα ψηφοφορία για ένα ψήφισμα που θα περιορίζει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης στο Ιράν.

«Χρειαζόμαστε μόνο έναν ή δύο επιπλέον Ρεπουμπλικάνους, και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να το πετύχουμε αυτό», είπε ο Τζέφρις.

Και πρόσθεσε: «Το Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει αμέσως για να τερματίσει τον απερίσκεπτο πόλεμο που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ και να τον εμποδίσει να μας οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».