Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εξακολουθούν να ελπίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις μέσω μεσαζόντων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια μορφή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την υπόσχεσή του να βομβαρδίσει τα ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες έως τις 8 το βράδυ (ώρα Ανατολικής Ακτής), ή τουλάχιστον να μειώσει την ένταση της επίθεσης.

Ωστόσο, η κατάσταση των συνομιλιών δεν ήταν σαφής γύρω στις 2:30 μ.μ. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν είχε διακόψει την άμεση διπλωματική επικοινωνία, ενώ οι New York Times μετέδωσαν πως η Τεχεράνη είχε σταματήσει ακόμη και τις έμμεσες επαφές. Πηγές του CNN δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιδιώκουν μια διπλωματική λύση και ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Διαβάστε ακόμα: Κλονίζεται ο πολιτικός κόσμος στις ΗΠΑ: Πληθαίνουν οι δημοκρατικοί βουλευτές που ζητούν καθαίρεση του Τραμπ

Δύο από τις πηγές περιέγραψαν τη ρητορική κλιμάκωσης του Τραμπ —συμπεριλαμβανομένης της πρωινής προειδοποίησής του ότι «μια ολόκληρη πολιτισμένη κοινωνία θα πεθάνει απόψε» εάν το Ιράν δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις του— ως προσπάθεια άσκησης μέγιστης πίεσης στο καθεστώς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ είναι έτοιμος να υλοποιήσει τις απειλές του για εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι διαπραγματεύσεις παραμείνουν σε αδιέξοδο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει πώς θα κινηθεί στη συνέχεια.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει προθεσμία έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής για να ανταποκριθεί στην περίσταση και να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο ο Πρόεδρος γνωρίζει πού βρίσκονται τα πράγματα και τι πρόκειται να κάνει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ανακοίνωσή της στο CNN.