Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, μηνιαία αύξηση 4,55%, δηλαδή 40 ευρώ μικτά.

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

«Δεν φτάνουν για τίποτα, δεν φτάνουν ούτε για τις βενζίνες που έχουν φθάσει στον Θεό».

Καθαρά στην τσέπη, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο θα δουν από 28 έως και 35 ευρώ ανάλογα με την ηλικία τους, με το μεγαλύτερο όφελος να έχουν οι νέοι μέχρι 30 ετών λόγω της μειωμένης φορολογίας. Στην πραγματικότητα όμως, ακρίβεια και συνεχείς ανατιμήσεις εξανεμίζουν την όποια αύξηση.

Η Ειρήνη Χατζηανδρέου δουλεύει στην εστίαση και κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, και πάλι όμως μένει στο πατρικό της.

«Κάνουμε δύο δουλειές και ίσα ίσα τα βγάζουμε πέρα».

Η Νικολέτα δουλεύει με τον κατώτατο μισθό. Κάθε μήνα ζητά ενίσχυση από τους γονείς της.

«Εγώ μένω μόνη και πληρώνω ενοίκιο και με βοηθάνε και οι γονείς μου, διαφορετικά θα έπρεπε να δουλεύω 12ωρα και πάλι δεν θα μου φτάνανε».

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα το 2025, μαζί με αυτό της Βουλγαρίας, υποχώρησε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας 32% από τον μέσο όρο, ενώ στο 68% υποχώρησε η αγοραστική δύναμη.

Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει και μία σειρά από επιδόματα, όπως της ανεργίας, της μητρότητας, της γονικής άδειας.