Τη μηνιαία αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου στα 920 ευρώ από 880 ευρώ σήμερα. Πρόκειται για την έκτη αύξηση από το 2022. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να προβάλλει «κοινωνικό» προφίλ, η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και κοινωνικά επιδόματα.

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την πρόθεση για μέσο μισθό στα 1500 ευρώ και για βασικό μισθό στα 950 ευρώ το 2027.

Στις 15:00 θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας για όσα θα εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου.

Ο Μητσοτακης είπε ότι στη σύνθετη συγκυρία την «εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα». Εκανε λόγο για τη δύναμη «να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,

-Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο,

-Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,

-Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου.