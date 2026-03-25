Ο νέος χάρτης αποτυπώνει τις οικονομικές ανισότητες στην ήπειρο, αναδεικνύοντας το έντονο χάσμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και μια ιδιαίτερη ομάδα εύπορων χωρών που λειτουργούν χωρίς θεσμοθετημένο εθνικό κατώτατο μισθό.

Το χάσμα Ανατολής – Δύσης στους κατώτατους μισθούς

Το Λουξεμβούργο καταγράφει τον υψηλότερο μηνιαίο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη, στα 2.704 ευρώ, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, μόλις στα 164 ευρώ.

Η διαφορά αυτή σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό στο Λουξεμβούργο κερδίζει πάνω από 16 φορές περισσότερα τον μήνα σε σχέση με έναν εργαζόμενο στην Ουκρανία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιρλανδία, με 2.282 ευρώ. Η χώρα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη, φιλοξενώντας μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, γεγονός που ανεβάζει αισθητά τους μέσους μισθούς.

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 2.279 ευρώ, ποσό που προκύπτει από τον νόμιμο κατώτατο ωρομίσθιο, υπολογισμένο για εβδομαδιαία εργασία 37,5 ωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε κατώτατο μισθό, ήδη από το 1909.

Το χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης παραμένει σαφές, καθώς μόνο δύο χώρες της Ανατολικής Ευρώπης — η Πολωνία και η Σλοβενία — ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ σε μηνιαίο κατώτατο μισθό.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με 1.027 ευρώ.

Χώρες χωρίς θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό

Ορισμένα κράτη δεν διαθέτουν νόμιμα καθορισμένο κατώτατο μισθό, αν και υπάρχουν κατώτατα όρια αποδοχών μέσω άλλων μηχανισμών. Στις σκανδιναβικές χώρες — Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Ισλανδία — οι μισθοί καθορίζονται μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η Ελβετία επίσης δεν έχει ενιαίο κατώτατο μισθό σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο τα όρια καθορίζονται ανά καντόνι ή επαγγελματικό κλάδο. Στη Γενεύη, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες περιοχές, ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 4.667 ευρώ για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Στην Αυστρία, μέσω συλλογικών συμφωνιών, έχει διαμορφωθεί ένα όριο περίπου στα 1.700 ευρώ. Αντίστοιχα, στην Ιταλία ο κατώτατος μισθός καθορίζεται ανά κλάδο και διαφοροποιείται ανάλογα με το επάγγελμα και το επίπεδο δεξιοτήτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετές από τις χώρες χωρίς θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό συγκαταλέγονται στις πιο ευημερούσες και ευτυχισμένες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας πως η οικονομική ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.