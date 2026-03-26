Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά τον μήνα θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επειδή απαιτείται κάποιος χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.

Το δημοσιονομικό κόστος της νέας αύξησης αποδοχών για το Δημόσιο, εκτιμάται στον προϋπολογισμό στα 358 εκατ. ευρώ για το 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, αν ληφθούν υπόψη η μείωση του φόρου εισοδήματος που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο καθώς και οι μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τότε:

– για το 2026 οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ

– σε ορίζοντα τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα και παραδείγματα αυξήσεων τις οποίες θα δουν στους μισθούς τους οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο . Και συγκεκριμένα:

Παράδειγμα 1:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 127 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.523 ευρώ.

Παράδειγμα 3:

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 39 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.

Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 60 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 718 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 173 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.078 ευρώ.

Παράδειγμα 5:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 373 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 152 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.824 ευρώ.

Παράδειγμα 6:

Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 47 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 566 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 184 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.203 ευρώ.

Παράδειγμα 7:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 3 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.707 μικτά και 1.224 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.857 μικτά και 1.338 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.417.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.897 μικτά και 1.445 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 28 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 107 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.286 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 221 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.647 ευρώ.

Παράδειγμα 8:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

• Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά.

• Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.002 μικτά και 1.443 καθαρά.

• Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.557.

• Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά.

• Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 145 ευρώ.

• Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.738 ευρώ.

• Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 261 ευρώ και ο ετήσιος κατά 3.126 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ενστόλων, του Υπουργείου Εξωτερικών, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα παραμεθορίου κλπ. που επίσης αυξήθηκαν.

Αυξήσεις αποδοχών 2023-2026 στο Δημόσιο

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ, η παρούσα κυβέρνηση αύξησε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Από το 2023 έως το 2026 έχουν εφαρμοστεί 32 παρεμβάσεις, τόσο οριζόντιες όσο και σε επιμέρους κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (όπως ένστολοι, ιατρικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ κτλ.). Συνολικά οι 32 προεμβάσεις έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 3,28 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 2,46 δισ. ευρώ αφορούν γενικές παροχές των δημοσίων υπαλλήλων, 575 εκατ. ευρώ ειδικές παροχές των ένστολων, 148 εκατ. ευρώ των ιατρών του ΕΣΥ, 55 εκατ. των μελών ΔΕΠ, 30 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Εξωτερικών και 15 εκατ. ευρώ των Δικαστικών.

Έτος 2023

1. Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ.

2. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ.

3. Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ.

4. Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές.

5. Πρώτη υλοποίηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων στο δημόσια τομέα, σε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

6. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με επιπρόσθετο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

7. Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2023 με κόστος 80 εκατ. ευρώ.

Έτος 2024

8. Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 674 εκατ. ευρώ.

9. Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 187 εκατ. ευρώ.

10. Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 62 εκατ. ευρώ.

11. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 9 εκατ. ευρώ.

12. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 24 εκατ. ευρώ.

13. Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 49 εκατ. ευρώ.

14. Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.

15. Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

16. Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ.

17. Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

18. Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.

Έτος 2025

16. Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ και περεταίρω μείωση του συντελεστή σε 20%, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

17. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 448 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.

18. Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

19. Αναμόρφωση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο Δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

20. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΟΤΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού με επιπρόσθετο κόστος περίπου 40 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

21. Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

22. Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

23. Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ.

24. Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 162 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

25. Αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων με ετήσιο κόστος 9 εκατ. ευρώ.

26. Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 127 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

27. Θέσπιση επιδόματος ιδιαιτέρων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ.

Έτος 2026

28. Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

29. Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος βάση της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και την μεσαία τάξη. Το ετήσιο κόστος που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους εκτιμάται σε 400 εκατ. ευρώ.

30. Αύξηση της αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίας και του επιδόματος ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των αποζημιώσεων για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

31. Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

32. Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.