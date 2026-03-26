Κατώτατος μισθός και νέα μισθολογική βάση τίθενται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η νέα μισθολογική βάση

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920€ μεικτά, ενώ τα καθαρά διαμορφώνονται περίπου στα 772€ για εργαζόμενους άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά.

Για τους νεότερους εργαζόμενους προβλέπονται διαφοροποιήσεις. Έως 25 ετών, τα καθαρά ανέρχονται στα 797€ λόγω μηδενικής φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ για την ηλικιακή κατηγορία 26-30 ετών το ποσό διαμορφώνεται στα 781€.

Η επίδραση των τριετιών

Η προϋπηρεσία οδηγεί σε σημαντική αύξηση του τελικού μισθού.

Κατώτατος μισθός με τριετίες (μικτά):

1η τριετία: 1.012€

2η τριετία: 1.104€

3η τριετία: 1.196€

Ποιοι επηρεάζονται

Η αύξηση αφορά άμεσα ή έμμεσα περίπου 600.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους. Παράλληλα, επηρεάζει και 770.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο, καθώς ο εισαγωγικός μισθός της κατηγορίας ΥΕ συνδέεται με τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα.

Επιδόματα

Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 562€ από 540€ σήμερα. Η αναπροσαρμογή αυτή συμπαρασύρει και μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 μέχρι σήμερα, ενισχύοντας σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.