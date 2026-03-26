Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους ο μέσος μισθός ξεπερνά τις 2.000€, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και υπερωρίες.

Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.

Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με την υπουργό είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι οφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις που αυξήθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες του προϋπολογισμού, την ανεργία που μειώθηκε, όπως και τα μεγέθη του πληθωρισμού.

«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής» επεσήμανε η υπουργός Εργασίας ενώ μίλησε για την ανάγκη διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.