Τις λεπτομέρειες για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εξειδικεύτηκε το πλάνο της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.
Η υπουργός αναφέρθηκε ότι ανέβηκε από τα 880 στα 920 ευρώ, ενώ μίλησε για τη «χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων ετών στο 7,7%. Είναι μονοψήφια στις γυναίκες και στους άνδρες είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 5,4%». Πρόσθεσε πως 8 στους 10 Έλληνες εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. «Στόχος μας ακόμη μεγαλύτερη τόνωση απασχόλησης» ήταν το μήνυμα που έστειλε η υπουργός Εργασίας.
Εστίασε στη σημαντική μείωση της ανεργίας σε νέους και γυναίκες, όμως είπε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη να επιδοτηθούν προγράμματα οριζόντιας απασχόλησης. «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν γυναίκες» πρόσθεσε ενώ είπε πως αξιοποιείται ο μηχανισμός διάγνωσης που ανιχνεύει τις ανάγκες της αγοράς ενώ μίλησε και για τις ημέρες καριέρας.
Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους ο μέσος μισθός ξεπερνά τις 2.000€, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και υπερωρίες.
Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.
Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.
Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Σύμφωνα με την υπουργό είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.
Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι οφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις που αυξήθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες του προϋπολογισμού, την ανεργία που μειώθηκε, όπως και τα μεγέθη του πληθωρισμού.
Το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών θα είναι 756 ευρώ ετησίως.
Για τους νέους από 26 έως 29 ετών η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 32 ευρώ μηνιαίως.
Συνοπτικά γίνεται άλλο ένα βήμα για να διευρυνθεί και άλλο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την δύσκολη καθημερινότητα, είπε η Νίκη Κεραμέως.
Για τις συλλογικές συμβάσεις και το δώρο Πάσχα
«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής» επεσήμανε η υπουργός Εργασίας ενώ μίλησε για την ανάγκη διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. «Η αύξηση επηρεάζει σειρά από επιδόματα και ολόκληρο τον δημόσιο τομέα» συμπλήρωσε η υπουργός. Τόνισε πως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν επιστρέψει δυναμικά, «από τότε που ψηφίστηκε έχουμε τρεις νέες σημαντικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί, παρέχει πλήρη προστασία στους εργαζόμενους».
«Δεν είναι μαγικό ραβδί» όμως είναι ένα βήμα προς τη διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης. Για το εάν ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, η κ.Κεραμέως επεσήμανε πως θα συνυπολιστεί με το ισχύον καθεστώς.
Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα.
Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι με οφέλη σχεδόν μισό μισθό ετησίως.
Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022 με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.