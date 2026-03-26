Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν προσωρινά τις επιθέσεις τους στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας για επτά ημέρες.

Ο ίδιος αποφάσισε να παρατείνει το χρονικό όριο, δίνοντάς τους δέκα ημέρες και ορίζοντας την προθεσμία στις 6 Απριλίου. «Μου είπαν πολύ ευγενικά, μέσω των ανθρώπων μου, “Μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο;”. Επειδή μιλάμε για αύριο το βράδυ, που είναι αρκετά γρήγορο και αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, θα καταστρέψω τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας», ανέφερε ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε ότι «ζήτησαν επτά και είπα, “Θα σας δώσω 10”, επειδή μου έδωσαν πλοία». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν «πολύ ευγνώμονες» για την παράταση που τους παραχωρήθηκε.

Όπως υπενθύμισε, όταν απείλησε για πρώτη φορά να πλήξει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, είχε δώσει στην Τεχεράνη διορία 48 ωρών για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Η προθεσμία μετατέθηκε αρχικά κατά πέντε ημέρες, έως την Παρασκευή, πριν αναβληθεί εκ νέου με τη σημερινή του απόφαση.