Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα παρατείνει για ακόμη 10 ημέρες την αναστολή πιθανών πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.
«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο κατά την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).
Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου από τα λεγόμενα Fake News Media και άλλους, προχωρούν πολύ καλά», ανέφερε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η υφιστάμενη αναστολή επρόκειτο να λήξει την Παρασκευή, ωστόσο παρατείνεται. Η σχετική ανάρτηση δημοσιεύτηκε λίγο μετά το κλείσιμο των αγορών σήμερα το απόγευμα.

