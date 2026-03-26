Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα παρατείνει για ακόμη 10 ημέρες την αναστολή πιθανών πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο κατά την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).