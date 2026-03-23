Απεργία πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, οι σιδηροδρομικοί, με αφορμή την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Η 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση αφορά το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σε όλες τις εταιρείες του σιδηροδρομικού δικτύου, από τις 00:01 έως τις 24:00. Η απεργία συμπίπτει με την έναρξη της δίκης των φερόμενων ως υπαιτίων για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της κινητοποίησης δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο του Προαστιακού στην Πάτρα, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και σε άλλα σημεία του δικτύου.

«Δοκιμασία για το κράτος δικαίου»

Η ΠΟΣ επισημαίνει ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία, η κοινωνία εξακολουθεί να αναζητά το αυτονόητο: την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Όπως τονίζεται, «η έναρξη της δίκης δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική διαδικασία, αλλά δοκιμασία για το κράτος δικαίου».

Οι εργαζόμενοι συνδέουν την απεργία με τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Υπογραμμίζουν ότι η δικαστική εξέλιξη αποτελεί κρίσιμη στιγμή για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την αξιοπιστία των θεσμών.

Παράλληλα, τονίζουν πως η κοινωνία συνεχίζει να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις, διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία. Με αυτό το σκεπτικό, οι σιδηροδρομικοί προχωρούν στην κινητοποίηση, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να ενισχύσουν το αίτημα για απόδοση ευθυνών.