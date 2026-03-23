Πυρ ομαδον από τους δικηγόρους για τις συνθήκες της δικαστικής αίθουσας που τις χαρακτήρισαν ντροπιαστικές καθώς δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστα αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ιστορικής δίκης της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Το μεγάλο αγκάθι που δεν είναι άλλο από τις συνθήκες της αίθουσας φάνηκε από νωρίς το πρωί πριν καν ανέβει η έδρα και πριν καν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας Γεωργία Στεφανίδου κηρύξει την έναρξη της δίκης.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα – συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς – θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η εικόνα με όρθιους δικηγόρους και των δύο πλευρών, με δικηγόρους να κάθονται στα κενά εδώλια των κατηγορουμένων και με τους συγγενείς των θυμάτων να μην χωρούν για να μπουν στο ακροατήριο έδειξε ότι οι συνθήκες δεν ήταν αναμενόμενες .

«Ντροπή», φώναζαν απο το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων έκαναν λόγο για τσουβαλιασμα των παραγόντων και έθεσαν ευθέως ζήτημα παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου…

Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης .

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί το κρίσιμο αυτό ζήτημα που προέκυψε από τα πρώτα κιόλας λεπτά της έναρξης της δίκης.

