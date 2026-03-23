Ένας 69χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού συνελήφθη, καθώς επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τροχονομικές κυρώσεις.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις και ο οδηγός, υπήκοος Κροατίας, φέρεται να πρότεινε χρηματικό ποσό 50 ευρώ σε καθέναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο κλιμάκιο ελέγχου, προκειμένου να «κλείσει» την υπόθεση επί τόπου.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού για απόπειρα δωροδοκίας.