Ξεκίνησε στη Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκε ένταση, όταν συγγενής της οικογένειας του Νίκου Πλακιά απευθύνθηκε με οργή προς τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, φωνάζοντας: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη».

Ακολούθησε έντονος διάλογος, με φωνές και χαρακτηρισμούς που αποτύπωναν το κλίμα οργής και αγανάκτησης των συγγενών των θυμάτων. Στην αίθουσα επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να ζητούν απαντήσεις για τις ευθύνες γύρω από την τραγωδία.

Ο διάλογος που ακολούθησε:

Άντε, μα την Παναγία, ποιος τον διόρισε;

Ανοίξτε τα στόματα! Ανοίξτε τα στόματα, ρε!

Σε τρέμουνε…

Ανοίξτε τα στόματα γιατί θα σας φάμε ζωντανούς!

Ποιος τον διόρισε;

Θα σας σκίσω με τα χέρια μου!

Εδώ δεν είναι όπως στη Λάρισα με τα βίντεο! Θα σε τελειώσω! Θα δεις!

Άντε πες ποιος τον διόρισε, έχεις τελειώσει!

Ήρθες εδώ κιόλας! Δεν θα σε σώσει αυτός που… που τη σκαπουλάρησε εδώ…

Που πίνεις καφέδες, αλήτη!

Ανοίξτε το, που διορίσατε τους δολοφόνους! Δολοφόνοι!

Αλήτες!

Μαρία Καρυστιανού: «Ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον – Ήθελα μια σωστή δίκη»

Πριν μπει στην αίθουσα της δίκης η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «ζητάμε το ίδιο πράγμα. Ζητάμε δικαιοσύνη. Ζητάμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δυστυχώς, μέχρι τώρα λαμβάνουμε το ακριβώς αντίθετο.

Και συνέχισε: «Φαίνεται ότι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, τουλάχιστον αυτό που αφορά τα Τέμπη, λειτουργεί ακριβώς αντίθετα».

Για τα καταλήξεις: «Προς τη συγκάλυψη και την απομάκρυνση από την αλήθεια. Προσέρχομαι σε μία δίκη στην οποία, για τον θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει ούτε έρευνα ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να το σηκώσει ένας γονιός. Ναι. Και θα το ξαναπώ. Και θα το λέω συνέχεια. Γιατί αυτό… αυτό φαίνεται ότι υπάρχει».