Σε αναμονή παραμένουν οι αρχές για την επιχείρηση εντοπισμού του δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) δεν έχει ξεκινήσει νέα προσπάθεια, καθώς η έρευνα θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο προετοιμασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι ομάδες διάσωσης πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό του δύτη και τον ασφαλή απεγκλωβισμό του. Οι αρμόδιοι περιμένουν οδηγίες για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια.

Στις χθεσινές έρευνες συμμετείχαν η Ομάδα Υποβρυχίων Αποστολών, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και το ΕΚΑΒ. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, ο δύτης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η επανέναρξη των ερευνών παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται περαιτέρω τεχνική και επιχειρησιακή προετοιμασία. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν μέσα στην ημέρα ή αύριο.

Τι συνέβη

Ο 34χρονος δύτης αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026), όταν ο φίλος του, με τον οποίο καταδύονταν σε δύσκολο σημείο, κατάφερε να βγει στην επιφάνεια και να καλέσει για βοήθεια. Το συγκεκριμένο σημείο είναι γνωστό για τις προκλήσεις που παρουσιάζει και φέρει το όνομα «Πηγάδι του Διαβόλου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος άνδρας είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Το σημείο βρίσκεται λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με στενά περάσματα και ισχυρά υπόγεια ρεύματα.

Ο φίλος του δύτη, που κατάφερε να απεγκλωβιστεί, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές ότι ο 34χρονος πιθανότατα εγκλωβίστηκε σε κάποιο σημείο του πηγαδιού. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά συνεργεία.

Όπως έγινε γνωστό, ο αγνοούμενος διέθετε συσκευή παροχής επιπλέον οξυγόνου διάρκειας 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ώθηση κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

Tι γνωρίζουμε για το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Στο δεύτερο λιμανάκι της περιοχής της Βουλιαγμένης βρίσκεται το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο φρέαρ σε μικρή απόσταση από τα βράχια, με αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων και διάμετρο γύρω στα 3 μέτρα. Η κατάδυση φτάνει συνολικά τα 30 μέτρα και χαρακτηρίζεται από επικίνδυνα ρεύματα.

Σε βάθος περίπου 16 μέτρων, το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας, που καταλήγει σε σπήλαιο άγνωστων διαστάσεων. Το πηγάδι βρίσκεται στο κέντρο του όρμου, εκεί όπου τελειώνουν οι βραχώδεις πλευρές και ξεκινά ο αμμώδης βυθός, και σημαδεύεται από κόκκινη σημαδούρα δεμένη με σχοινί έως τον πυθμένα.

Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί περίπου 150 μέτρα της σήραγγας, ενώ σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, γεγονός που ενισχύει τη φήμη και τον μύθο του σημείου.

Οι Αμερικανοί που χάθηκαν το 1978

Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού (ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ) και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μία πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα. Το θρίλερ έκλεισε οριστικά το 2007, όταν οστά που είχαν βρεθεί έναν χρόνο νωρίτερα στη σήραγγα ταυτοποιήθηκαν με ανάλυση DNA ως τα λείψανα των τριών Αμερικανών δυτών.​

Μετά το τραγικό αυτό συμβάν, τη δεκαετία του 1980 το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στην έξοδο του «πηγαδιού» προς τη σήραγγα, προκειμένου να αποτρέψει νέες καταδύσεις στο σπήλαιο υψηλού κινδύνου.

Στο σημείο υπάρχει σήμερα και η χαρακτηριστική επιγραφή του Χρήστου Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής: «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή», η οποία λειτουργεί ως προειδοποίηση αλλά και υπενθύμιση της σκοτεινής ιστορίας του «Πηγαδιού του Διαβόλου».