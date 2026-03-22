Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 34χρονου δύτη από τη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης είχε βουτήξει με φίλο του και σφήνωσε σε κάποιο σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης του.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.