Στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς ναύλωσης πολυτελών μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής βρέθηκε πέρυσι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα, κατακτώντας την πρώτη θέση σε κρατήσεις σκαφών άνω των 20 μέτρων!

Η ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του κλάδου του «γιώτινγκ» (yachting), διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο σκαφών προς ναύλωση διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της χώρας στον κλάδο του yachting και ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος που συνδέεται με τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το 2025, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης με συνολικά 3.030 σκάφη διαθέσιμα προς ναύλωση. Από αυτά, τα 904 ανήκουν στην κατηγορία των catamaran, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δημοφιλία τους στους ναυλωτές.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κροατία με 2.531 σκάφη, ενώ σημαντικά χαμηλότερα καταγράφονται η Ιταλία με 1.282, η Γαλλία με 970 και η Τουρκία με 578 σκάφη.

Η υπεροχή της Ελλάδας αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στην premium κατηγορία των catamaran. Ο ελληνικός στόλος διαθέτει σχεδόν τα διπλάσια σκάφη σε σχέση με την Κροατία, η οποία αριθμεί 501 catamaran, ενώ η Ιταλία ακολουθεί με 438. Σημαντικά χαμηλότερα βρίσκονται η Γαλλία με 72 και η Τουρκία με 146. Τα συγκεκριμένα σκάφη κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση, σταθερότητα και πολυτελείς παροχές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Μοντέλα και προορισμοί

Η ανάπτυξη του ελληνικού yachting, βάσει στοιχείων της Riginos Yachts, αντανακλάται και στην ισχυρή παρουσία συγκεκριμένων μοντέλων catamaran στην αγορά. Τα Lagoon 42, Lagoon 46 και Lagoon 40 συγκαταλέγονται στα πλέον δημοφιλή σκάφη στις ελληνικές θάλασσες, ενώ έντονη είναι και η παρουσία των Bali 4.2, Bali 4.6 και Bali Catspace, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για πολυήμερες διακοπές στη θάλασσα.

Σε επίπεδο προορισμών, βασικός κόμβος του κλάδου παραμένει η Αθήνα, με τις μαρίνες του Μαρίνα Αλίμου και του Λιμάνι Λαυρίου να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών προς ναύλωση. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία στο Ιόνιο Πέλαγος, με βασικές βάσεις τη Λευκάδα, την Κέρκυρα και την Πρέβεζα. Οι περιοχές αυτές προσελκύουν σημαντικό αριθμό ναυλωτών από αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Πάντως, παρά την ισχυρή διεθνή θέση της Ελλάδας, η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των υποδομών. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και το αυξημένο κόστος στις μαρίνες, αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τη δυναμική επέκταση της αγοράς.

Παράλληλα, η έλλειψη επαρκών χερσαίων εγκαταστάσεων και καρνάγιων, που είναι απαραίτητα για την ανέλκυση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των σκαφών, δημιουργεί λειτουργικές δυσκολίες στον κλάδο, με το πρόβλημα να εντοπίζεται ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, το ασταθές διεθνές περιβάλλον και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει κλίμα επιφυλακτικότητας σε μέρος των υποψήφιων πελατών, επηρεάζοντας τη συνολική ζήτηση.

Όπως σημειώνει η κ. Μαριλένα Βέττα, Chartering Manager της Riginos, «τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος προορισμός yachting παγκοσμίως». Ωστόσο, για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις υποδομές, και κυρίως με την έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού και το αυξημένο κόστος των μαρινών».

Έμφαση σε νεότερα σκάφη

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι οι ναυλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο νεότερα σκάφη. Τα μοντέλα κατασκευής από το 2019 έως το 2025 συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων, καθώς προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και σύγχρονων παροχών.

Παράλληλα, καταγράφεται μεταβολή στη συμπεριφορά των πελατών, καθώς σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια —όπου οι κρατήσεις πραγματοποιούνταν αρκετούς μήνες νωρίτερα— το 2025 παρατηρήθηκε αυξημένη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, στοιχείο που αντανακλά τη μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη διεθνή αγορά.

Το κόστος για διακοπές στη θάλασσα

Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι οι διακοπές με σκάφος αποτελούν επιλογή υψηλού κόστους, τα στοιχεία δείχνουν ότι παραμένουν ανταγωνιστικές σε σχέση με τη διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία ή βίλες. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η ενοικίαση ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, ξεκινά από περίπου 3.000 ευρώ την εβδομάδα.

Το ποσό αυτό καλύπτει τη διαμονή για μια παρέα 6 έως 8 ατόμων και προσφέρει ταυτόχρονα τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης και εξερεύνησης διαφορετικών προορισμών μέσα σε μία μόνο εβδομάδα – ένα πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να προσφέρει ένα συμβατικό κατάλυμα.

Οι τελικές τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται και τη χρονική περίοδο, με τη ζήτηση να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.