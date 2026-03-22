O πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις παγκόσμιες αγορές προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς η αρχική εκτίμηση των επενδυτών ότι η σύγκρουση θα είναι βραχύβια φαίνεται να διαψεύδεται. Οι πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν οδήγησαν τις αγορές να στοιχηματίσουν πως το οικονομικό σοκ από την «μικρή εκδρομή» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή θα είχε σύντομη διάρκεια.

«Υπάρχουν κίνδυνοι από υψηλότερες τιμές πετρελαίου μακροπρόθεσμα, αλλά αυτό είναι ένα περιθωριακό ρίσκο», ανέφερε διαχειριστής κεφαλαίων στις ΗΠΑ μετά την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές ότι τέτοιες γεωπολιτικές αναταράξεις είναι σύντομες. Αυτή δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Η Goldman Sachs προέβλεψε προσωρινή διατάραξη της αγοράς ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν εντός του έτους, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί. Η UniCredit εκτίμησε ότι η τιμή του αργού θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, προσθέτοντας πως η ιρανική κυβέρνηση έχει κίνητρο να διατηρήσει μετρημένη αντίδραση.

Ενεργειακή κρίση και πληθωρισμός

Τρεις εβδομάδες αργότερα, η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει διπλασιαστεί, ενώ η αστάθεια κυριαρχεί στις αγορές. Οι καταναλωτές διεθνώς προετοιμάζονται για νέο κύμα ακρίβειας, ενώ κεντρικές τράπεζες –μεταξύ αυτών η Federal Reserve, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα– προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να πλήξει την ανάπτυξη και να επιτείνει τον πληθωρισμό.

«Η αγορά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και τα στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν», δήλωσε ο αναλυτής της Société Générale, Άλμπερτ Έντουαρντς. «Ίσως να έχει δίκιο, αλλά οι κίνδυνοι είναι ασύμμετροι και η στασιμοπληθωριστική έκρηξη μπορεί να διαλύσει τη σημερινή εφησυχασμένη στάση».

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην Ευρώπη και τη βιομηχανία

Η αύξηση των τιμών καυσίμων πλήττει οδηγούς, αερομεταφορές και μετακινήσεις, προκαλώντας τη χειρότερη αναστάτωση από την εποχή της πανδημίας. Η ευρωπαϊκή βαριά βιομηχανία, που ακόμη ανακάμπτει από την ενεργειακή κρίση του 2022, δέχεται νέο πλήγμα. Η Huntsman προειδοποίησε ότι το εργοστάσιό της στο Teesside κινδυνεύει, ενώ η BASF προχωρά σε αυξήσεις τιμών. Παράλληλα, η άνοδος του κόστους λιπασμάτων απειλεί τους αγρότες παγκοσμίως και προμηνύει νέα άνοδο τιμών τροφίμων.

Το Ιράν απείλησε να ωθήσει το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, πλήττοντας ναυτιλιακές οδούς και διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις με πυραύλους στο Ras Laffan του Κατάρ ενέτειναν τους φόβους για ένα «σενάριο αποκάλυψης» στις αγορές ενέργειας.

Αβεβαιότητα στην Ουάσιγκτον και αναταραχή στις αγορές

Στην Ουάσιγκτον, τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει «κερδηθεί», αλλά ταυτόχρονα ότι μπορεί να «τελειώσει σύντομα» ή να χρειαστεί να «προχωρήσει περαιτέρω». Η ασάφεια αυτή εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές. Η Barclays παρομοίασε την κατάσταση με την «ομίχλη του πολέμου», επισημαίνοντας ότι η ασυνέπεια στις δηλώσεις τροφοδοτεί τις διακυμάνσεις.

Οικονομικές αναλογίες με προηγούμενες κρίσεις

Αναλυτές συγκρίνουν τη σημερινή κρίση με εκείνες του 1973, 1979 και 1990, όταν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας οδήγησαν σε ύφεση στη Δύση. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ίαν Στιούαρτ, σημείωσε ότι «η εκτόξευση των τιμών ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέρρευσε την ευρωπαϊκή ανάπτυξη το 2023».

Παράλληλα, ανακαλούνται μνήμες από τη δεκαετία του 1980, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν έστειλε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ για την προστασία εμπορικών πλοίων, στο πλαίσιο της λεγόμενης «πολεμικής των δεξαμενόπλοιων».

Ενεργειακή εξάρτηση και παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου διέρχεται από το στενό του Ορμούζ, καθιστώντας το κρίσιμο κόμβο για τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα των χωρών-μελών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας συγκράτησε προσωρινά τις ανησυχίες, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν για νέες ελλείψεις.

Η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων, ενώ Νότια Κορέα και ΗΠΑ εξετάζουν ανάλογα μέτρα. Οι περιορισμοί αυτοί επηρεάζουν λιπάσματα, πλαστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η διακοπή παραγωγής ηλίου στο Κατάρ απειλεί την παγκόσμια βιομηχανία μικροτσίπ και ιατρικών μηχανημάτων.

Προοπτικές και μακροχρόνιες συνέπειες

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει το πετρέλαιο πάνω από τα 170 δολάρια, προκαλώντας ύφεση σε Ηνωμένο Βασίλειο, ευρωζώνη και Ιαπωνία. Οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους στήριξης των νοικοκυριών, όμως η αύξηση επιτοκίων περιορίζει τα περιθώρια δράσης.

Παρά τις αναταράξεις, η πτώση στις χρηματαγορές παραμένει ελεγχόμενη. Οι συνθήκες διαφέρουν από το 2022, καθώς η ζήτηση είναι πλέον πιο αδύναμη και η ενεργειακή εξάρτηση μικρότερη. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η παγκόσμια οικονομία έχει μειώσει την ενεργειακή της ένταση κατά περίπου 70% από τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια και η αναδιάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μέσω «nearshoring» και «friendshoring» ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

Όπως σημείωσε η οικονομολόγος της Société Générale, Γουέι Γιαο, «οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο έλεος του πολέμου. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να πλησιάσεις το χείλος για να θυμηθείς γιατί δεν πρέπει να το περάσεις. Ίσως να βρισκόμαστε σε μια τέτοια στιγμή».