Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι ένα ερώτημα που εξακολουθεί να γοητεύει, με το Βρετανικό Μουσείο να επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από ιστορικές καταγραφές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι διατροφικές συνήθειες των αρχαίων πολιτισμών, όπως του ελληνικού, συνεχίζουν να προκαλούν το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου.

Αναμφίβολα, το φαγητό κατείχε πάντα κεντρική θέση στην κοινωνική ζωή. Από τις θρησκευτικές τελετές έως τις καθημερινές συνάξεις, οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπιζαν το τραπέζι ως χώρο επικοινωνίας και συμμετοχής, όπως αποδεικνύουν αρχαία κείμενα και ανασκαφικά ευρήματα.

Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Βρετανικό Μουσείο, πολλά από τα πιάτα της αρχαιότητας θυμίζουν έντονα σύγχρονες γεύσεις. Αν δεν γνωρίζαμε ότι πρόκειται για συνταγές χιλιάδων ετών, θα μπορούσαν εύκολα να βρίσκονται σήμερα σε ένα ελληνικό τραπέζι. Οι πρώτες ύλες και οι τεχνικές μπορεί να έχουν εξελιχθεί, ωστόσο η φιλοσοφία της απλότητας και της ισορροπίας παραμένει ίδια.

Η σαλάτα

Ένα χαρακτηριστικό πιάτο ήταν το ψιλοκομμένο λάχανο με κόλιανδρο, ξίδι και μέλι. Σύμφωνα με τις αρχαίες αναφορές, η σαλάτα αυτή θεωρούνταν ευεργετική για την αντιμετώπιση πονοκεφάλων, ενώ πίστευαν ότι μπορούσε να προλάβει το μεθύσι αν καταναλωνόταν πριν από το κρασί.

Το ορεκτικό

Οι αρχαίοι απολάμβαναν σκορδάτο τυρί – με πέντε περίπου σκελίδες σκόρδο ανά μερίδα – συνοδευόμενο από φρεσκοψημένο ψωμί και ελιές. Ένα πιάτο απλό, αλλά γεμάτο έντονη γεύση, που θυμίζει τη σημερινή μεσογειακή κουζίνα.

Το κυρίως πιάτο

Για το κυρίως γεύμα, συνήθιζαν να μαγειρεύουν ψητό κατσικάκι ή αρνί μαριναρισμένο σε γάλα, με σάλτσα κρασιού και σταφίδες. Η συνταγή αυτή εντοπίζεται σε ρωμαϊκό βιβλίο του Apicius, που χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο θεωρείται ελληνικής προέλευσης λόγω της λεπτομερούς δοσολογίας που περιλαμβάνει.

Το γλυκό

Για επιδόρπιο, οι αρχαίοι Έλληνες απολάμβαναν τηγανίτες με μέλι και σουσάμι. Τα αρχαία αυτά pancakes, δημοφιλή τόσο στους Έλληνες όσο και στους Ρωμαίους, ήταν πιο παχιά από τις σημερινές κρέπες και σερβίρονταν ζεστά, με μέλι και τοσταρισμένο σουσάμι. Μια γεύση που παραμένει οικεία ακόμη και σήμερα.