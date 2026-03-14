Διαδηλωτές επιτέθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στα τοπικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, περίπου 460 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Η κινητοποίηση έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τις ελλείψεις βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στο κτίριο του κόμματος στην κοινότητα Μορόν. Από εκεί αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία στη συνέχεια έκαψαν στον δρόμο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η τοπική εφημερίδα Invasor ανέφερε ότι πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά τα «περιστατικά βανδαλισμού», όπως τα χαρακτήρισε.

Επιδεινούμενη κρίση στην Κούβα

Η Κούβα, ήδη βυθισμένη σε βαθιά οικονομική κρίση, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, με νυχτερινές διαδηλώσεις που συχνά καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.

🇨🇺‼️ URGENTE — El pueblo de Cuba está tomando la sede del Partido Comunista en Ciego de Avila. Se reportan protestas masivas en varios lugares de la isla. pic.twitter.com/cdVnCLjAEu — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 14, 2026

Από τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει έναν ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενη «έκτακτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της εγγύτητας της νήσου —μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας στις 3 Ιανουαρίου και τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε την κουβανική κυβέρνηση να «συνάψει μία συμφωνία» προτού να είναι πολύ αργά.

My Cuban family please Mae a deal this is crazy. 🙏 pic.twitter.com/uBtMYf5ROX — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) March 14, 2026

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, υιοθετώντας πολιτική μέγιστης πίεσης, εξαιτίας των στενών σχέσεων της Αβάνας με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Τέλος, η κουβανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάραλληλα ξεκίνησε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαμορφώθηκε με τη διαμεσολάβηση του Βατικανού, ιστορικού μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.