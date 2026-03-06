Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στο Nox με τον Τάκη Ζαχαράτο σε ένα διαφορετικό show, στη μουσική παράσταση The Velvet Night – The Cabaret Edition.

H ίδια κατά τη διάρκεια της παράστασης αλλάζει πολλά outfits, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά και αποκαλυπτικά, θυμίζοντας musical. Μέσα από τα βίντεο που δημοσιεύει η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram έχει φανεί η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της, την οποία θα την επιβεβαιώσουμε και εμείς αφού την είχαμε αποκλειστικά Στα Νέα πριν λίγο χρονικό διάστημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOX ATHENS (@noxathens)

Κατά την διάρκεια του show μεταμφιέζεται αρκετά, βάζει περούκες, ενώ το act της με το κόκκινο μαλλί και εκείνο όπου τραγουδάει πάνω σε μια καρέκλα και είναι πιο sexy από ποτέ, ξεχωρίζουν και γίνονται viral.

Τη παράσταση της Τετάρτης παρακολούθησαν πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος. Ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και ο Μιχάλης Ρέππας φωτογραφήθηκαν με τη Mrs. Νumber One.

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται πως διανύει μια πολύ καλή περίοδο, μετά τον χωρισμό της όπου έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της και τα επαγγελματικά της.

Η ίδια μάλιστα όπως μας είχε αποκαλύψει ετοιμάζει νέο άλμπουμ εδώ και καιρό, απλώς επειδή θέλει το αποτέλεσμα να είναι τέλειο, το ολοκληρώνει αργά και σταθερά.