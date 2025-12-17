Mας λαχτάρισε, που λένε και οι παλαιότεροι, η Έλενα Παπαρίζου; Ε, ναι. Όμως σημασία έχει πως είναι καλά.

Για όποιον δεν ξέρει, η Number 1 -όπως την ονομάζει το νεανικό κοινό- ένιωσε μια αδιαθεσία πριν μία εβδομάδα και κάτι, στα γυρίσματα του Τhe Voice Of Greece, με αποτέλεσμα να πάει εσπευσμένα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Το ρεπορτάζ; Όπως είχαμε πει και στην «Κοινωνία Ώρα Mega», έχοντας μιλήσει με το περιβάλλον της, η ίδια είχε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, τηλεοπτικά γυρίσματα, απαιτητικές πρόβες για την παράσταση υπερπαραγωγή που ετοιμάζουν με τον Τάκη Ζαχαράτο, στούντιο, εμπορικά και φυσικά εμφανίσεις με αποτέλεσμα να εξαντληθεί. Όλα ξεκίνησαν με μια ενόχληση στο στομάχι, με αποτέλεσμα η ίδια να πάει στο νοσοκομείο και να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή που μας πέρασε.

Tα νέα όμως; Είναι ιδιαίτερα καλά, καθώς η ίδια πήρε τον χρόνο της, ήδη χθες κυκλοφόρησε τραγούδι με τον Πάνο Μουζουράκη και επικοινωνόντας με το περιβάλλον της μάθαμε πως θα βρίσκεται στα επόμενα γυρίσματα του The Voice και οι παραστάσεις της με τον Τάκη Ζαχαράτο θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Έχει πατήσει ένα μικρό pause στο στούντιο που ετοίμαζε το νέο της άλμπουμ, όμως θα επανέλθει και εκεί σύντομα και σιγά-σιγά.

Σιδερένια να είναι λοιπόν και αφήνω και ένα κοινωνικό σχόλιο εδώ: Όταν πρόκειται για θέματα υγείας ας είμαστε διακριτικοί. Ήρεμα το λέω.