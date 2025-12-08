Στο νοσοκομείο εισήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας η Έλενα Παπαρίζου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια πρόβας του τηλεοπτικού show The Voice of Greece. Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αδιαθεσίας της.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της σχετίζεται με υπερκόπωση, εξαιτίας των συνεχόμενων επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Φίλοι και συνεργάτες της περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να υπάρξει σαφής εικόνα της κατάστασης.

Μέχρι νεοτέρας, η Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο αποψινό γύρισμα του show. Τη θέση της θα αναλάβει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος έχει υπάρξει coach στο The Voice στο παρελθόν και αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση να καλύψει το κενό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή των γυρισμάτων.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει και τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, στην πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Τη θέση της στην εκδήλωση θα πάρει η Πέγκυ Ζήνα, προκειμένου η γιορτή του Δήμου να πραγματοποιηθεί κανονικά για τους πολίτες.

Η κατάσταση της υγείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Το ’Χουμε», η αδιαθεσία εκδηλώθηκε όταν η τραγουδίστρια επέστρεψε στο σπίτι της μετά τις πρόβες, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο. Η παραγωγή του show εξέτασε διάφορα σενάρια, ωστόσο το απαιτητικό πρόγραμμα των coaches δεν επέτρεπε καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα η επιλογή του Κωστή Μαραβέγια να θεωρηθεί η πιο άμεση λύση.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επαγγελματικές της δραστηριότητες, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της έναρξης των ζωντανών εμφανίσεών της στο Nox, όπου επρόκειτο να εμφανίζεται κάθε Τετάρτη βράδυ μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Οι προετοιμασίες είχαν ήδη ξεκινήσει, όμως η προσωρινή απουσία της αναγκαστικά μεταθέτει το πρόγραμμα, έως ότου η Έλενα Παπαρίζου αναρρώσει πλήρως.