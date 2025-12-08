Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε μετά την πρόβα του The Voice of Greece.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών Minos Emi και Universal, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της για προληπτικούς λόγους.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί σε όλες τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της δραστηριότητες τις επόμενες ημέρες.

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή σας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», αναφέρει η ανακοίνωση των εταιρειών.

Ανατροπή στα γυρίσματα του The Voice

Η αιφνίδια νοσηλεία της δημοφιλούς τραγουδίστριας ενδέχεται να επηρεάσει την προγραμματισμένη εγγραφή του πρωτοχρονιάτικου επεισοδίου του The Voice of Greece, που ήταν να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Το γύρισμα της Δευτέρας έχει ήδη αναβληθεί.

Οι πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερκόπωση, καθώς η 43χρονη performer συνδύαζε τις πρόβες για το τηλεοπτικό show με την προετοιμασία της μουσικής παράστασης που ετοιμάζει με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Nox.