Η Έλενα Παπαρίζου έστειλε το πρώτο της μήνυμα μετά την περιπέτεια υγείας που την κρατά μακριά από το «Voice of Greece».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η δημοφιλής τραγουδίστρια διαβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή και αναφέρθηκε στην υποστήριξη που έλαβε από τον Κωστή Μαραβέγια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο @thevoiceofgreece, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να βρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συνοδεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», έγραψε η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν παρέδωσε τα τραγούδια στην ομάδα της, τη στήριξαν δύο πολύ αγαπημένοι της άνθρωποι: ο κουμπάρος της Πάνος Μουζουράκης και ο φίλος της Γιώργος Καπουτζίδης, για τους οποίους εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της.

«Τώρα, στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο ένας και μοναδικός, Κωστής Μαραβέγιας. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία, η αγάπη και το χιούμορ του αποτέλεσαν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες», πρόσθεσε.

Η Έλενα Παπαρίζου έκλεισε το μήνυμά της λέγοντας: «Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται».