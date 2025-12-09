Στα γυρίσματα του talent show, η κριτής άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και πόνους στο στομάχι, ώσπου κατέρρευσε πάνω στην σκηνή. Άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των νοτίων προαστίων, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υπερκόπωση, με την Έλενα Παπαρίζου να βρίσκεται υπό παρακολούθηση και να υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις προκειμένου να βρεθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη λιποθυμία.

«Κλείδωσε» ο αντικαταστάτης της

Ο Κωστής Μαραβέγιας είναι εκείνος που κλήθηκε να καλύψει προσωρινά τη θέση της αγαπημένης τραγουδίστριας για όσο διάστημα χρειαστεί να απέχει από τα γυρίσματα του talent show.

«Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόησή μας», αναφέρει σε ανακοίνωση η MINOS EMI.

Μία από αυτές ήταν και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου απόψε στο Περιστέρι, με την Πέγκυ Ζήνα που θα τραγουδήσει τελικά στην εκδήλωση, να της εύχεται ταχεία ανάρρωση μέσα από τα social media.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Έλενα Παπαρίζου είχε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τον θυρεοειδή αδένα.

Πάντα ειλικρινής και χωρίς ταμπού, η 43χρονη καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία και για την κατάθλιψη με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη δύο φορές στη ζωή της.

Αυτές τις ώρες αντιμετωπίζει μία νέα περιπέτεια υγείας, με τους θεράποντες γιατρούς να εκτιμούν πως είναι κάτι που αντιμετωπίζεται.

Το όνομα «Παπαριζου» έχει κατακλύσει τις μηχανές αναζήτησης και τα social media, με χιλιάδες θαυμαστές να ψάχνουν απαντήσεις για την κατάσταση της υγείας της και να στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση.