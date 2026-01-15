Τα βίντεο με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου και τις εμφανίσεις τους έχουν γίνει viral και καλά καλά δεν έχουν αρχίσει.

Τα highlights; Πολλά με το act της Έλενας να χορεύει και να τραγουδάει πιο hot από ποτέ πάνω σε μια καρέκλα και τον Τάκη Ζαχαράτο να μιμείται τόσο καλά τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου που και ο ίδιος που ήταν εκεί, μαζί με την γυναίκα του Ελένη Ράντου, να φαίνεται από τα βίντεο πως το διασκέδασαν, να ξεχωρίζουν.

Λαμπεροί εξίσου όμως ήταν και οι παρευρισκόμενοι καθώς είδαμε, εκτός από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την Ελένη Ράντου που προαναφέραμε, τον γνωστό διοργανωτή διεθνών εκδηλώσεων Γιώργο Ντάβλα, την Μαριάννα Λάτση, τον Γιάννη Βασιλειάδη, την Τίνα Μεσσαροπούλου, την Δέσποινα Μοιραράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη, ήταν η κολλητή της Κίμπερλι Γκίλφοιλντ αλλά και η Γιάννα Αγγελοπούλου με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλου, σε μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις τους.

Οι Τετάρτες μας αποκτήσανε άλλο νόημα και αυτό το ιδιαίτερο show θα γίνει talk of the town.