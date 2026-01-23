Η Έλενα Παπαρίζου πιο ανανεωμένη από ποτέ, με casual total black look, μας μίλησε αποκλειστικά με αφορμή τις εμφανίσεις της στο ΝΟΧ με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Η ίδια έχει γίνει viral με τα διαφορετικά looks της, το μπρίο και το sexiness της στις παραστάσεις που κάνουν κάθε Τετάρτη, και γι’αυτό θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο. Αποκλειστικά πλάνα αναρτήσαμε και εμείς στα «Νέα» από την επίσημη πρεμιέρα τους με εξαιρετικές παρουσίες.

Η ίδια παράλληλα με το Nox, ερμήνευσε το τραγούδι της ταινίας μικρού, «Το Καλό Επιστρέφει», σε στίχους Ελεάννας Βραχάλη και μουσική Μάριου Ψιμόπουλου. Η Έλενα Παπαρίζου όπως καταλαβαίνετε έχει επιστρέψει πιο δυναμικά από ποτέ.

Μάλιστα ετοιμάζει ένα άλμπουμ όπως μας αποκάλυψε εδώ και καιρό που λόγω της τελειομανίας της, όπως μας ανέφερε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αλλά είναι στόχος για το 2026.

Στην εκδήλωση χθες παρευρέθηκαν, η Φαίη Σκορδά, η Ελένη Τσολάκη, η Μαρία Ηλιάκη, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Γιώργος Ντάβλας, η Κική Τσόλκα, η Geneviev Majari, o Good Job Nicky, η Ευαγγελία και πολλοί ακόμη.