Την προληπτική θωράκιση της χώρας απέναντι στις οικονομικές παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Παραδεχόμενος ότι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι ήδη δεδομένες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει δέσμη προληπτικών μέτρων. “Αν απαιτηθεί, θα παρέμβουμε με ειδικά μέτρα για τον έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων”, ξεκαθάρισε, στέλνοντας μήνυμα κατά της αισχροκέρδειας και διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές.

Καύσιμα: «Φωτιά» στις αντλίες φέρνει το διεθνές ράλι – Πότε θα δούμε τις νέες τιμές

Αυξητικές πιέσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι μεταβολές στις χρηματιστηριακές τιμές πετρελαίου επηρεάζουν την αγορά. Όπως εξήγησε στο EΡTnews ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, οι πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές είναι ήδη σημαντικές και ενδέχεται να αποτυπωθούν σύντομα και στις τιμές της αντλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια είναι της τάξης των 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή περίπου 6 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 3 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στη χώρα, που βρισκόταν περίπου στο 1,57 ευρώ ανά λίτρο, ενδέχεται να κινηθεί προς το 1,67 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών.

Για τη βενζίνη, η αύξηση ενδέχεται να εμφανιστεί σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, με ενδεχόμενη συνολική άνοδο περίπου έως και 10 λεπτά το λίτρο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αν και αυτό εξαρτάται από τις επόμενες κινήσεις των διεθνών αγορών.

Ο κ. Κιούρτζης διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις δεν περνούν άμεσα στην αντλία, καθώς η αγορά λειτουργεί με μια μικρή χρονική υστέρηση.

Γιατί οι αυξήσεις δεν εμφανίζονται αμέσως στα πρατήρια

Όπως εξήγησε, τα διυλιστήρια προσαρμόζουν τις τιμές τους άμεσα με βάση τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, τα πρατήρια καυσίμων μεταφέρουν αυτές τις αλλαγές με καθυστέρηση μερικών ημερών, ανάλογα με τα αποθέματα που διαθέτουν.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αύξηση στις διεθνείς τιμές μπορεί να αποτυπωθεί στην αγορά μετά από 3 έως 5 ημέρες.

Παράλληλα, η λειτουργία της αγοράς είναι ίδια τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση των τιμών, καθώς οι μεταβολές μεταφέρονται με τον ίδιο μηχανισμό.

Αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επεσήμανε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, καθώς πολλοί οδηγοί έσπευσαν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων.

Όπως ανέφερε:

Η κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου το Σαββατοκύριακο ήταν διπλάσια σε σχέση με μια συνηθισμένη Κυριακή .

. Οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίστηκαν τριπλάσιες ή και τετραπλάσιες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η αυξημένη ζήτηση αυτή μπορεί να επιταχύνει και τη μετακύλιση των νέων τιμών στην αγορά.

Πρόταση για άμεση ενημέρωση τιμών στους καταναλωτές

Ο κ. Κιούρτζης επανέφερε επίσης πρόταση της Ομοσπονδίας για τη βελτίωση της διαφάνειας στις τιμές των καυσίμων.

Όπως εξήγησε, θα μπορούσε να υπάρχει αυτόματη διασύνδεση των πρατηρίων με το Παρατηρητήριο Τιμών, ώστε οι τιμές να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα του κράτους, δίνοντας στους καταναλωτές άμεση εικόνα για το πόσο πωλούνται τα καύσιμα σε κάθε πρατήριο.

Έμφαση στη νομιμότητα και τον έλεγχο της αγοράς

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, με ελέγχους που αφορούν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του καυσίμου.

Όπως σημείωσε, η τήρηση των κανόνων στην αγορά αποτελεί βασικό παράγοντα ώστε οι καταναλωτές να προμηθεύονται ασφαλή και νόμιμα καύσιμα στις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Στη διεθνή αγορά πετρελαίου το τοπίο αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Στη σημερινή συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου κινείται περίπου στα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τέταρτη διαδοχική ημέρα αύξησης. Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα η τιμή έχει ενισχυθεί πάνω από 20%, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας.

Έντονες διακυμάνσεις και στο φυσικό αέριο

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα στην αγορά φυσικού αερίου, όπου καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ, όπου αποτυπώνονται οι τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς επηρεάζει συνολικά το ενεργειακό κόστος και τις αγορές στην Ευρώπη.

Αυξήσεις στα διυλιστήρια

Το σημερινό δελτίο τιμών των διυλιστηρίων καταγράφει ήδη νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρούνται:

στο πετρέλαιο θέρμανσης

στο πετρέλαιο κίνησης

στο υγραέριο

ενώ μικρότερες αυξήσεις εμφανίζονται στη βενζίνη.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να μεταφερθούν στην αγορά μέσα στις επόμενες μία έως δύο ημέρες, καθώς υπάρχει πάντα χρονική υστέρηση μέχρι να αποτυπωθούν στις τιμές των πρατηρίων.