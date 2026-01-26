Τα νοθευμένα καύσιμα περιέχουν πρόσθετους διαλύτες καρκινογόνου δράσης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας στους πολίτες, πέρα από τις μηχανικές βλάβες στα οχήματα.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των νοθευμένων καυσίμων, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στη σωστή λειτουργία των οχημάτων τους. Ειδικοί μίλησαν σε εκπομπή της ΕΡΤ, εξηγώντας πώς μπορεί ένας οδηγός να υποψιαστεί ότι έχει ανεφοδιαστεί με νοθευμένο καύσιμο, αλλά και ποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν στο όχημά του.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής, Γρηγόρης Μοφόρης, υπογράμμισε ότι το σοβαρότερο ζήτημα δεν αφορά μόνο τις μηχανικές βλάβες, αλλά κυρίως την υγεία των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα νοθευμένα καύσιμα περιέχουν πρόσθετους διαλύτες, οι οποίοι είναι καρκινογόνοι, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ιδιαίτερα επικίνδυνο. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι βλάβες στα οχήματα δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας δύσκολο για τον οδηγό να αντιληφθεί έγκαιρα τη νοθεία.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στα οχήματα, ο κ. Μοφόρης εξήγησε ότι τα πρώτα προβλήματα εντοπίζονται συνήθως στις αντλίες καυσίμου, τόσο στα βενζινοκίνητα όσο και στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται βλάβες στα μπεκ πετρελαίου, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις η ζημιά μπορεί να επεκταθεί και στο εσωτερικό του κινητήρα, κάτι που γίνεται αντιληπτό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Το κόστος επισκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ξεκινώντας από περίπου 150 ευρώ για αντικατάσταση αντλίας βενζίνης και φτάνοντας έως και τα 2.500–3.000 ευρώ για ζημιές στα μπεκ πετρελαίου, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν σοβαρότερες βλάβες στον κινητήρα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το στοιχείο ότι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, κάθε εβδομάδα τουλάχιστον ένα όχημα που εισέρχεται σε συνεργεία της Αττικής διαπιστώνεται πως έχει ανεφοδιαστεί με νοθευμένο καύσιμο, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος.