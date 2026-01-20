Αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας έγινε σήμερα το πρωί (20/1/2026) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των καυσίμων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω του οποίου εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μικρότερες ποσότητες καυσίμων από αυτές που αναγράφονταν στις αντλίες.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τηνς ΕΛΑΣ αποκαλύπτει πώς δρούσε το κύκλωμα. Όπως αναφέρεται σε υπολογιστή που ήταν σε γραφείο πίσω από το πρατήριο με κλειδωμένη πόρτα πήγαιναν στα έγγραφα, στις αποθηκευμένες εικόνες και με διπλό κλικ σε συγκεκριμένο εικονίδιο εμφανιζόταν μια οθόνη που έλεγε pos9 όπου έμπαινε κωδικός και επέτρεπε την είσοδο στο παράνομο πρόγραμμα».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το παράνομο λογισμικό επέτρεπε στους δράστες να αποσπούν ποσά από 15 έως 35 ευρώ ανά ανεφοδιασμό, εξαπατώντας τους καταναλωτές στην αντλία.

Μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια, εταιρείες και οικίες, ενώ έχουν συλληφθεί δέκα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης και τα αποτελέσματά της.