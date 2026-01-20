Αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των καυσίμων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω του οποίου εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μικρότερες ποσότητες καυσίμων από αυτές που αναγράφονταν στις αντλίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το παράνομο λογισμικό επέτρεπε στους δράστες να αποσπούν ποσά από 15 έως 35 ευρώ ανά ανεφοδιασμό, εξαπατώντας τους καταναλωτές στην αντλία.

Μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια, εταιρείες και οικίες, ενώ έχουν συλληφθεί δέκα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης και τα αποτελέσματά της.