Ειδική αστυνομική επιχείρηση για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου σε οικισμούς της περιοχής των Αχαρνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και στελεχών των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και αστυνομικός σκύλος, ενισχύοντας τις δυνατότητες ελέγχου και εποπτείας της περιοχής.

Όπως ανακοινώθηκε, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 800 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομη ηλεκτροδότηση κατοικιών. Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση κράνους. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.