Ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την παραίτηση της έως τώρα διευθύντριας του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ. Η αλλαγή στη διοίκηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα της Γαλλίας.

Ποιος είναι ο Κριστόφ Λεριμπό

Ο Κριστόφ Λεριμπό, 62 ετών, έχει διατελέσει διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ και είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου. Παράλληλα, διδάσκει Ιστορία της Τέχνης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή εμπειρία και διοικητική γνώση.

Από το 2023 είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού, όπου διαδέχθηκε τον Πιερ Καρντέν, μια εμβληματική μορφή της γαλλικής υψηλής ραπτικής. Η πορεία του Λεριμπό είναι ενδεικτική της στενής σχέσης ανάμεσα στις τέχνες, την εκπαίδευση και την πολιτιστική διαχείριση στη Γαλλία.

Δεκτή η παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ εν μέσω κρίσεων

Η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της στον Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, μετά από τη «ληστεία του αιώνα» που έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά και την τοποθέτηση μιας φωτογραφίας του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε την παραίτησή της, «χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για την υλοποίηση σημαντικών έργων ασφάλειας και εκσυγχρονισμού, καθώς και του έργου “Λούβρο – Νέα Αναγέννηση”» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες η αστυνομία συνέλαβε εννέα άτομα- ανάμεσά τους δύο εργαζομένους του μουσείου- στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με τα εισιτήρια ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες εργατικά συνδικάτα στο Λούβρο έχουν προχωρήσει σε απεργίες, με αίτημα επείγουσες ανακαινίσεις και αύξηση του προσωπικού. Επιπλέον υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες και κατά της αύξησης των εισιτηρίων για τους επισκέπτες εκτός ΕΕ.