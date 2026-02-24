Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά τη θεαματική «διάρρηξη του αιώνα» που συγκλόνισε τον κόσμο της τέχνης.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου και προκάλεσε διεθνή αίσθηση. Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος, αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα απλό ανυψωτικό μηχάνημα για να εισβάλουν στους χώρους του μουσείου.

Η ντε Καρ βρισκόταν υπό αυξανόμενη πίεση μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου. Είχε υποβάλει την παραίτησή της αμέσως μετά το περιστατικό, ωστόσο εκείνη την περίοδο δεν έγινε δεκτή από τον Μακρόν, ο οποίος την είχε διορίσει στη θέση το 2021.

Την περασμένη εβδομάδα, βουλευτές που ηγούνται της σχετικής έρευνας παρουσίασαν ενδιάμεση αξιολόγηση, έπειτα από 70 ακροάσεις, κάνοντας λόγο για «συστημικές αποτυχίες» που οδήγησαν στη ληστεία. Τα πλήρη πορίσματα της έρευνας αναμένονται τον Μάιο.