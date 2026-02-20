Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν στη Γαλλία, καθώς ο ένας από αυτούς, «γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό, παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε μια «βίαιη ενέργεια» με στόχο «ένα εμπορικό κέντρο ή μια συναυλιακή αίθουσα», σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας (Pnat).

Ο φερόμενος ως αρχηγός του διδύμου είχε σκοπό «να κλέψει ένα όπλο» και ομολόγησε ότι είχε αγοράσει χημικά προϊόντα για να πραγματοποιήσει «δοκιμές ανάφλεξης» στο σπίτι του. Οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για προετοιμασία ενδεχόμενης επίθεσης.

Όπως αναφέρει η Pnat, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν την Τρίτη και τέθηκαν υπό κράτηση. Η εισαγγελία προτίθεται να τους ασκήσει δίωξη για «σύσταση συμμορίας με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων σε βάρος προσώπων».

Ζητήθηκε η προφυλάκιση του «αρχηγού», ενώ ο δεύτερος 16χρονος αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση. Ο τελευταίος φέρεται να ήταν «ενήμερος για τα σχέδια» του φίλου του και να ενθάρρυνε τις βίαιες, ριζοσπαστικές πεποιθήσεις του.

Ανησυχητική αύξηση ανηλίκων σε τρομοκρατικές υποθέσεις

«Εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια, παρατηρούμε ότι ολοένα και νεότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται» ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες, είχε δηλώσει στα τέλη του 2025 ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστάν. «Είναι κυρίως αγόρια, συχνά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Pnat.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πλατφόρμες σαν το TikTok ή το Telegram έχουν αλγορίθμους που τους οδηγούν γρήγορα, όταν αναζητήσουν περιεχόμενο ακραίας βίας, σε υλικό τζιχαντιστικής φύσης». Το περιεχόμενο αυτό, όπως εξήγησε, τους πείθει ότι «η κακοδαιμονία τους οφείλεται στην κοινωνία και επομένως η απάντηση είναι να της επιτεθούν».

Ο Κριστάν είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα ότι το 2025 ασκήθηκε δίωξη σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των ατόμων που ερευνήθηκαν μέσα στη χρονιά.