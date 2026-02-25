Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών θέλησαν να τιμήσουν τους 200 αγωνιστές της Καισαριανής, μετά τις φωτογραφίες που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Οι φοιτητές επέλεξαν να μετατρέψουν σε τοιχογραφία μια από αυτές τις φωτογραφίες που έχουν προκαλέσει δέος στον κόσμο, η οποία και καθρεπτίζει τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων, την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην εικόνα που μετέφεραν στον τοίχο της σχολής τους, ορθώνονται κάποιοι από τους 200 να οδεύουν με ψηλά το ανάστημα στο εκτελεστικό απόσπασμα της Καισαριανής. Η στιγμή της εκτέλεσης τους που αποτυπώνεται πλέον και φωτογραφικά ντοκουμέντα γίνεται μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ως φόρος τιμής για τη θυσία 200 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατακτητές.

Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, αποτυπώνουν μια από της μελανές στιγμές της Ιστορίας, ένα τραυματικό κεφάλαιο για την έρευνα και τη μνήμη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους, κήρυξε το σύνολο των φωτογραφιών ως μνημείο της νεότερης Ιστορίας. Οι ιστορικοί εξάλλου αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η καταδηλωτική δύναμη της εικόνας καθώς και το γεγονός ότι βοηθά στην κατανόηση της ανθρώπινης διάστασης της Ιστορίας, ιδιαίτερα σε στιγμές τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται πως η συλλογή που συνολικά περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, μετά τη γνωστοποίηση από το υπουργείο Πολιτισμού πως υπεγράφη προσύμφωνο με τον συλλέκτη που την έχει στην κατοχή του.

Ο συλλέκτης από το Βέλγιο όπως γνωστοποιήθηκε τις πρόκειται για τον Τιμ ντε Κραενέ, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστήμιο της Γάνδης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2015 αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής επιχείρησης. Η εταιρεία του εξειδικεύεται στην εμπορία στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Γ’ Ράιχ, έχοντας καταγράψει περίπου 47.000 πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε η φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονταν από 5 έως 550 ευρώ, με τις νέες καταχωρήσεις να φτάνουν περίπου τις 1.000 κάθε μήνα. Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Οργή στην Ελλάδα για τον Βέλγο συλλέκτη», η εφημερίδα στάθηκε στη σκληρότητα του φωτογραφικού υλικού. Ο ίδιος ο έμπορος συνήθιζε να προειδοποιεί για το περιεχόμενο, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκλημάτων πολέμου και νεκρών.