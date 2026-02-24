Την Πρωτομαγιά του 1944 γράφτηκε μία από τις πιο «σκοτεινές» σελίδες της Κατοχής. Στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, 200 πολιτικοί κρατούμενοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα ως αντίποινα για τη για τη δολοφονία του Γερμανού υποστράτηγου Φραντς Κρεχ από αντάρτες λίγες ημέρες νωρίτερα στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Χαϊδάρι – ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» του Αντώνη Ι. Φλούντζη – γιατρού του στρατοπέδου – τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων είναι τα παρακάτω (με έναν αστερίσκο σημειώνονται οι εξακριβωμένοι Ακροναυπλιώτες και με δύο οι Αναφιώτες):