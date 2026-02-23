Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή προκάλεσαν συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της εικόνας να μεταδίδει το μεγαλείο και την τραγικότητα της ιστορικής μνήμης. Παράλληλα, υπενθύμισαν τη σημασία της φωτογραφικής τεκμηρίωσης στη μελέτη της νεότερης Ιστορίας και έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για τη διαχείριση των μνημείων και τεκμηρίων του πρόσφατου παρελθόντος.

Τι συνέβη στην Καισαριανή: Οι τελευταίες στιγμές των 200 στο Σκοπευτήριο, τα γράμματα και η «Οδός Ηρώων»

Η αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών τεκμηρίων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, κινητοποίησε το ιστορικό ενδιαφέρον για τις ιστορίες των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φακός λίγο πριν οι ριπές των εκτελεστών ναζί ποτίσουν με αίμα το χώμα του σκοπευτηρίου.

Τα γράμματα ενός αγωνιστή της Καισαριανής στον Πατέρα του – «Αυτή είναι η μοίρα των τίμιων ανθρώπων» Ξεχωριστή περίπτωση μεταξύ των εκτελεσθέντων αποτελεί ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ο οποίος συνελήφθη το 1936 για τη συνδικαλιστική του δράση και παρέμεινε στις φυλακές με τελευταίο σταθμό το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Περισσότερα εδώ… Ποιος ήταν ο φωτογράφος των εκτελέσεων της Καισαριανής: Οι ιδιαιτερότητες της συλλογής του Δύσκολα δεν θα είδε κάποιος αυτές τις μέρες το πρόσωπο του θανάτου στο Χαϊδάρι και στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, μπροστά από τον φωτογραφικό φακό. Υπάρχει όμως και το αντίστοιχο πρόσωπο πίσω από αυτόν. Ο άνθρωπος που είχε την ιδέα, την ψυχραιμία, την ψυχρότητα ή την εντολή να καταγράψει με τον φακό του το σκηνικό των εκτελέσεων και τα πρόσωπα των μελλοθανάτων. Εκείνος που κρατούσε επί χρόνια το άλμπουμ του ως προσωπικό κειμήλιο, μέχρι να αλλάξει χέρια και να φτάσει ως αντικείμενο δημοπρασίας στη δημοσιότητα. Περισσότερα εδώ… Καισαριανή: «Τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο πριν τους σκοτώσουν» – Τι λέει ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας των εκτελέσεων Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της Κατοχής: την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Περιέγραψε όσα έζησε εκείνη την ημέρα ως ο μοναδικός πλέον εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Περισσότερα εδώ… Ποιοι ήταν οι 17 Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή Στον τοίχο της Καισαριανής εκτελεστήκαν και 17 Ηπειρώτες. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που βλέπουν 82 χρόνια μετά το φως της δημοσιότητας, αποτελούν για τις οικογένειες των εκτελεσθέντων αγωνιστών, πολύτιμη κληρονομιά του τόπου τους και επιβεβαίωση της μαρτυρικής αλήθειας. Περισσότερα εδώ…