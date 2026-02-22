Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της Κατοχής: την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Περιέγραψε όσα έζησε εκείνη την ημέρα ως ο μοναδικός πλέον εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων.

Όπως θυμάται, παιδί τότε, έβλεπε μαζί με άλλα παιδιά τα γερμανικά καμιόνια να περνούν από την Καισαριανή μεταφέροντας τους μελλοθάνατους. Η περιοχή ήταν ήδη αναστατωμένη, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιούνταν εκτελέσεις στο Σκοπευτήριο. «Τρέχαμε πίσω από τα καμιόνια, καμιά δεκαριά πιτσιρίκια. Από τα παράθυρα έβγαιναν χέρια και πετούσαν χαρτάκια. Δεν ξέραμε να σταθούμε να τα πάρουμε», ανέφερε ο κ. Χατζηαναστασίου, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ. Αυτό που του έμεινε ανεξίτηλο, όμως, ήταν οι φωνές και τα τραγούδια: Οι κρατούμενοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν «Ζήτω η Ελλάς».

Περιγράφοντας τη στιγμή των εκτελέσεων, ανέφερε πως ανέβηκε μαζί με άλλα παιδιά στη μάντρα και παρακολουθούσαν από ψηλά. Οι Γερμανοί στρατιώτες, παρατεταγμένοι με πολυβόλα και υπό τις εντολές αξιωματικού, εκτελούσαν τους κρατούμενους τμηματικά, σε ομάδες των 10, 20 ή 30 ατόμων. «Όλοι τραγουδούσαν και φώναζαν “Ζήτω η Ελλάδα”. Ήταν τέτοιο το ηθικό τους που, παρότι παιδιά, το βλέπαμε και το θυμόμαστε ακόμη», είπε συγκινημένος.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά δεν είχαν πλήρη συναίσθηση του τρόμου. Αντίθετα, οι νέοι της περιοχής κρύβονταν στους πρόποδες του Υμηττού, σε σημείο γνωστό ως «Αράπης», για να αποφύγουν συλλήψεις. Χαρακτηριστική μάλιστα μία από τις τελευταίες σκηνές στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Τελευταίο Σημείωμα», που ένα παιδί τρέχει με το ποδηλάτο για να προλάβει να φωνάξει σε έναν εκ των εκτελεσθέντων ότι η κόρη του γέννησε κοριτσάκι.

Κλείνοντας, δήλωσε πως θα επισκεφθεί την έκθεση φωτογραφιών στο Μουσείο δίπλα στο Σκοπευτήριο. Υπενθύμισε μάλιστα ότι υπηρέτησε επί 20 χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής και συμμετείχε σε δικαστικούς αγώνες για την απομάκρυνση της Σκοπευτικής Εταιρείας από τον ιστορικό χώρο, ένας αγώνας που – όπως σημείωσε – παραμένει ανοιχτός.