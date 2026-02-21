Η φετινή καρναβαλική περίοδος μπορεί να είναι η μικρότερη των τελευταίων ετών, όμως η ένταση με την οποία η Πάτρα «ζει» το φετινό θεσμό δεν έχει προηγούμενο. Από τις 17 Ιανουαρίου, όταν δόθηκε το σύνθημα της έναρξης, η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πεδίο δράσης, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ, Παύλο Σκούρα, να επιβεβαιώνει στα ΝΕΑ πως η συμμετοχή του κοινού παρουσιάζει σαφή αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.

Το στοίχημα της ανθρώπινης επαφής

Το φετινό κεντρικό μήνυμα «Βγες από την οθόνη…» φαίνεται πως βρήκε στόχο. Όπως εξηγεί ο κ. Σκούρας, η ανάγκη για πραγματική επικοινωνία και κοινή εμπειρία λειτούργησε ως καταλύτης. «Ο κόσμος έχει την ανάγκη να ξεδώσει, να εκφραστεί, να ξεφύγει από όσα τον εγκλωβίζουν σε μια γκρίζα καθημερινότητα», σημειώνει, αναφερόμενος στην τεράστια προσέλευση σε εκδηλώσεις όπως η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων και οι δράσεις του Κρυμμένου Θησαυρού.

Οικονομικό «οξυγόνο» 50 εκατομμυρίων

Η εικόνα από τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα της πόλης είναι παραπάνω από ενθαρρυντική. Οι προκρατήσεις είχαν πάρει «φωτιά» ήδη από τα Χριστούγεννα, με τις οικογένειες να δείχνουν φέτος ιδιαίτερη προτίμηση στο Καρναβάλι των Μικρών.

Τα νούμερα που συνοδεύουν τη διοργάνωση προκαλούν ίλιγγο:

50 εκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος για την Πάτρα, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη του 2025 (Πανεπιστήμιο Πατρών & Επιμελητήριο Αχαΐας).

Το Πατρινό Καρναβάλι καταγράφεται πλέον ως μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η «μοναξιά» του Δήμου στη χρηματοδότηση

Παρά την τεράστια οικονομική τόνωση που προσφέρει το Καρναβάλι στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Σκούρας δεν παραλείπει να θέσει και το ζήτημα της στήριξης του θεσμού. Με τη χρηματοδότηση να προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον Δήμο Πατρέων, με μια μικρή ενίσχυση από την Περιφέρεια, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ υπογραμμίζει την ανάγκη για έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία.

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς πρέπει να στηριχτεί από τους φορείς που κερδίζουν από αυτό», τονίζει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη μέρα του θεσμού.

Με την αντίστροφη μέτρηση για τη Μεγάλη Παρέλαση να έχει ξεκινήσει, η Πάτρα παραμένει το επίκεντρο, αποδεικνύοντας πως η αυθεντικότητα και η ανάγκη για χαρά είναι πιο δυνατές από κάθε «γκρίζα» συγκυρία.

Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής άνοιξε με την παρέλαση αρμάτων

Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 άνοιξε απόψε με παρέλαση αρμάτων και πλούσια θεματολογία. Στην πρώτη γραμμή «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ» και «Το τζάμπα πέθανε». Στην παρέλαση συμμετείχαν ο Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, καθώς και τα άρματα «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών και «Ο Αγροτοφάγος».

Ξεχωριστή παρουσία είχαν και τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», ενώ τον ρυθμό της διασκέδασης έδωσε και το Μουσικό Άρμα.

Η παρέλαση ξεκίνησε από την οδό Γούναρη στη συμβολή με την οδό Κορίνθου και κατέληξε στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων με όλους να έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους!