Ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας θα είναι ο «Διόνυσος», θεός της μέθης, της χαράς, της ευφορίας και της γιορτής, κεντρικό σύμβολο από τη λατρεία του οποίου αντλούν τις ρίζες τους τα Καρναβάλια όπως και το Πατρινό Καρναβάλι.

Αφιερωμένος στη γέννηση, την αρχέγονη παράδοση και τις ρίζες του Καρναβαλιού μας, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος (σε σχεδιασμό, αισθητική πρόταση του Νίκου Λιβάνη και κατασκευή του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων) θα συνδυάσει τη μεγαλοπρέπεια, τη δυναμική έκφραση, τη διονυσιακή ταυτότητα και την ευφρόσυνη και αστεία καρναβαλική διάσταση.

Το άρμα της Βασίλισσας που θα υποδεχτεί τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου και θα είναι ταυτόχρονα το άνθινο άρμα που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης, είναι ένας Κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος. Η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που θα είναι ένα συντριβάνι. Το άρμα θα «πλημμυριστεί» τις μέρες των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου με 30.000 τουλάχιστον γαρύφαλλα.

Το «ΟΠΕΚΕ Μπε…» με μια ανθρώπινη φιγούρα με κεφάλι λύκου και γύρω του πρόβατα, σκυλάκια-τροχονόμους, Ferrari, αλλά και «Ο Αγροτοφάγος» με ένα «τέρας» να «τρώει» ένα τρακτέρ και τα κέρδη να «γίνονται» οπλικά συστήματα, έχουν ως θέμα την πρόσφατη επικαιρότητα και φέρνουν τη καρναβαλική σάτιρα σε μονοπάτια … «αγροτικής ανάπτυξης». Το άρμα «Ούτε στάλα νερό» της ΔΕΥΑΠ με τη σάτιρα να αγγίζει το οξύ θέμα της λειψυδρίας, το «Paint the City»με έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίζει την καρναβαλική πρωτεύουσα, ο Προπομπός-«Patras Carnival Dj» που είναι ένας dj ο οποίος θα ανοίξει τις παρελάσεις καλώντας μας να συντονιστούμε στους καρναβαλικούς ρυθμούς, οι «Αρλεκίνοι», το άρμα που αναφέρεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συνοδεύει τη συμμετοχή στις παρελάσεις του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με φοιτητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι μερικά μόνο από τα άρματα της ακολουθίας του Βασιλιά Καρνάβαλου που θα μαγνητίσουν τα βλέμματα στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Φέτος, στη μεγαλύτερη παραγωγή καρναβαλικών αρμάτων εδώ και αρκετά χρόνια, θα παρελάσουν 19 καρναβαλικά άρματα, δημιουργίες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, εκ των οποίων τα 13 ολοκαίνουρια και πολλά από τα υπόλοιπα ανακατασκευές με ριζικές τροποποιήσεις, με έντονα καλλιτεχνικά ή σατιρικά στοιχεία και άκρως επίκαιρα μηνύματα.

Στη μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ανάμεσά τους θα παρελάσουν τα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών, εκ των οποίων 7 νέα: η «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια» (μια σαρανταποδαρούσα) από τους μικρούς κατασκηνωτές των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήρι, το «Κυνήγι», η «Αφύπνιση – Ενημέρωση», η «Συναυλία- Αγωνιστική Πορεία», «Ο λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο». Τα περισσότερα είναι εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη που κατοικούμε.

Στην Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού θα παρελάσουν πάνω από 50000 καρναβαλιστές-αριθμός αυξημένος από πέρυσι-, κάτι που σε συνδυασμό με την αθρόα προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών από κάθε άκρη της χώρας και όχι μόνο αποτυπώνει τη δυναμική του θεσμού.

Τα 190 πληρώματα αναδεικνύοντας το κέφι, τη ζωντάνια, τη νεανική ορμή, τον παλμό, τη φρεσκάδα, τον αυθορμητισμό, την ευρηματικότητα, τη σάτιρα, την καλλιτεχνική δημιουργία και όλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της μεγάλης γιορτής της Πάτρας, θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πολλά από τα πληρώματα συνοδεύονται από άρματα που τα ίδια έχουν δημιουργήσει και τα οποία θα παρελάσουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας είναι κοντά σας. Είναι εδώ να μας ενώνει τόσο με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του όσο και με τη σύγχρονη προοπτική και την παλλαϊκή του διάσταση. Στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, εδώ που το κέφι και η γιορτή απογειώνονται.