Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έχει ξεκίνησε το τεράστιο πάρτι του καρναβαλιού στο εμβληματικό Σαμπαδρόμιο. μετατράπηκε σε μια απέραντη σκηνή ρυθμού και φαντασίας Το βράδυ της Κυριακής διαγωνίστηκαν οι ο πρώτες σχολές.

Το βράδυ της Κυριακής κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα και μπροστά σε χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τις εξέδρες, τέσσερις από τις κορυφαίες σχολές σάμπα άνοιξαν τον διαγωνισμό, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη μεγαλύτερη γιορτή της Βραζιλίας.

Το ατελείωτο πάρτι του καρναβαλιού στο Σαμπαδρόμιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο έχει ήδη ξεκινήσει. Οι 4 πρώτες σχολές σάμπα έκαναν την εμφάνιση τους σκορπίζοντας κέφι, μουσική, χορό και χρώμα.

Εκεί ήταν και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος απόλαυσε ένα από τα άρματα που φτιάχτηκαν προς τιμήν του. Απόψε διαγωνίζονται οι επόμενες 4 σχολές ενώ αύριο Τρίτη, οι τελευταίες 4. Οι νικητές ανακοινώνονται την Τετάρτη και παρελαύνουν το ερχόμενο Σάββατο σε ένα τεράστιο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο.

Το πάρτι όμως δεν επικεντρώνεται μόνο το βράδυ στο Σαμπαδρόμιο. Οι δρόμοι του Ρίο μετατρέπονται σε ένα ολοήμερο πάρτι με χορό και μουσική σε κάθε γωνιά της πόλης.

Τα πάρτι στους δρόμους αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Καρναβαλιού, προσελκύοντας χιλιάδες κόσμο.

Η Δημοτική Τουριστική Υπηρεσία του Ρίο έχει εγκρίνει 462 ομάδες να παρελάσουν κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού στους δρόμους της πόλης.