Έντεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών στο χωριό Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Το περιστατικό συνέβη όταν εξερράγη άρμα που μετέφερε κανόνι για τη ρίψη κομφετί, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Η έκρηξη θεωρείται ότι ήταν τυχαία, καθώς φέρεται να προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι, όπως μετέδωσε το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS. «Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι έντεκα τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.