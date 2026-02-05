Μια σπάνια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν πρόσφατα η Μιμή Ντενίση και η αδερφή της, Σοφία Ντενίση, η οποία είναι άγνωστη στοι ευρύ κοινό, καθώς προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δύο αδελφές βρέθηκαν στο Θέατρο Παλλάς, όπου παρακολούθησαν το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου «5 Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν». Η παρουσία τους καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό του NDP και επιβεβαίωσε τη στενή τους σχέση με τον πολιτισμό και τις τέχνες. Η κοινή αισθητική τους δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ μετά την παράσταση δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας με φίλους, σε πιο χαλαρό κλίμα.

Ποια είναι η Σοφία Ντενίση

Αν και η Μιμή Ντενίση είναι ευρύτερα γνωστή για την πορεία της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η Σοφία Ντενίση έχει ακολουθήσει διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική διαδρομή. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει διακριθεί στον ακαδημαϊκό χώρο ως καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία, τη διοίκηση και την έρευνα, η Σοφία Ντενίση έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης και έχει συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της χώρας. Παρά τις διαφορετικές επαγγελματικές τους πορείες, οι δύο αδελφές διατηρούν μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοστήριξης. Η Μιμή Ντενίση έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό και την περηφάνια της για τη Σοφία, ενώ εκείνη έχει μιλήσει με συγκίνηση για τη σχέση τους.

Χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή της το 2022 είχε δηλώσει: «Η αδερφή μου ήταν ένα πολυτάλαντο παιδί, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Το ταλέντο της το δραματικό, αλλά και το κωμικό, έχει εμφανιστεί από την παιδική μας ηλικία. Ήμουν από τότε η μεγάλη φαν της αδερφής μου και παραμένω. Για εμένα είναι το αδερφάκι μου, το στήριγμά μου, η χαρά μου, η συνομιλήτριά μου στα σοβαρά και τα αστεία, ο άνθρωπος που λατρεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την αδερφή μου, το προστάτη μου».