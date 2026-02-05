Η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ και αποκάλυψε τις εμπειρίες της από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αμείφθηκε με μόλις 200€ σε παράσταση, φτάνοντας στο σημείο να χρειαστεί να δανειστεί χρήματα από φίλους της.

Η γνωστη ηθοποιός αναφερόμενη στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε είπε ότι: «Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες, συντηρούμουν αποκλειστικά και μόνο από την δουλειά μου, τα πρώτα χρόνια έκανα και άλλου τύπου δουλειές την baby sitter, δουλευα σε κάποιο μπαρ, παρέδιδα μαθήματα μαθηματικών ως φοιτήτρια του Πολυτχνείου, δούλευα στα γραφεία μίας εφημερίδας.»

«Φυσικά δεν γίνονταν δουλειές στην τηλεόραση καθόλου. Πόσο μάλλον οι πολύ καλές δουλειές που ήθελα εγώ. Οπότε ζούσαμε μόνο από το θέατρο. Και επειδή και εμένα οι δουλειές μου, οι επιλογές μου και πάλι φανατικά περιορίζονταν σε τέτοιου τύπου μικρούς θιάσους, μικρές ομάδες όπως η Μπιζού Ντε Καντ ή το Θέατρο Επί Κολωνώ της Ελένης Σκότη. Οι αμοιβές μας εκεί ήταν πάρα πολύ μικρές για τους Μπιζου Ντε Καντ. Είχα πάρει για 6 μήνες δουλειάς 1200 ευρώ, σύνολο 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αναγκαζόμουν εκείνη την εποχή να δανειστώ από φίλους συναδέλφους για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την επιβίωση.»

Σημείωσε επίσης, ότι το γεγονός ότι έχω ένα όνομα γνωστό και να πάρω τα λεφτά που φαντάζεται ο κόσμος θα πρέπει να πουλήσω τα ιδανικά μου, δηλαδή να πάω σε μία σαπουνόπερα, να πάω σε μία πολύ εμπορική παράσταση και να πληρωθώ πολύ καλύτερα αλλά να μην είμαι συνεπής στις αρχές μου και εφόσον για εμένα όπως είπα και πριν περισσότερο βαραίνει το άλλο και δεν παραπονιέμαι.»