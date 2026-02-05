Ο Ντέιβιντ Φέρνις, ο σύζυγος του τραγουδιστή Έλτον Τζον, εξήγησε σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης πως οι δυο τους είναι «αγανακτισμένοι» από τις πρακτικές της ταμπλόιντ εφημερίδας Daily Mail, την οποία κατηγορούν για «κλοπή» προσωπικών εγγράφων, μεταξύ άλλων το πιστοποιητικό γέννησης του γιου τους.

Ο Έλτον Τζον αναμένεται να καταθέσει αύριο σε αυτήν τη δίκη σε βάρος της εκδοτικής εταιρείας των Daily Mail και Mail on Sunday, Associated Newspapers Ltd (ANL). Συνολικά επτά πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο πρίγκιπας Χάρι και η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, έχουν προσφύγει κατά αυτών των εφημερίδων, τις οποίες κατηγορούν πως απέκτησαν με παράνομα μέσα πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, το διάστημα μεταξύ 1993 και 2018.

Ο Ντέιβιντ Φέρνις έχει μηνύσει την ANL για δέκα άρθρα που δημοσιεύτηκαν το διάστημα 2002- 2015. Αυτές οι ταμπλόιντ δημοσίευσαν «αμέτρητα άρθρα (…) που ξεκάθαρα στόχευαν να κηλιδώσουν το όνομά μας», υπογράμμισε σε μια γραπτή κατάθεση που εστάλη στο Ανώτατο Δικαστηρίου του Λονδίνου, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή δημοσιογράφων. Στην κατάθεσή του καταγγέλλει πως οι τίτλοι της Mail ήταν «ενεργά ομοφοβικοί» σχετικά με εκείνον και τον Τζον. «Γνωρίζοντας πως μπόρεσαν να μας το κάνουν αυτό, χάρη σε κλεμμένες πληροφορίες, με το να βάλουν να μας παρακολουθούν ιδιωτικοί ερευνητές, παγιδεύοντας τα τηλέφωνά μας και καταγράφοντας τις τηλεφωνικές συνομιλίες μας, είναι κάτι που μας προκαλεί αποστροφή», συμπλήρωσε ο 63χρονος Ντέιβιντ Φέρνις.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του δικαστηρίου, μέσω βιντεοσύνδεσης, αναφέρθηκε ειδικά στη δημοσίευση τον Δεκέμβριο του 2010 του πιστοποιητικού γέννησης του γιου τους. «Προς μεγάλη έκπληξή μας, η Mail απέκτησε ένα αντίγραφο της πράξης γέννησης του Ζάκαρι προτού καν εμείς παραλάβουμε το δικό μας. Μείναμε άναυδοι», περιέγραψε.

Ο Ντέιβιντ Φέρνις αναφέρθηκε επίσης σε ένα λεπτομερές άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2015 και αφορούσε τα ιατρικά προβλήματα που είχε ο Έλτον Τζον στο Μονακό. «Νιώθουμε αγανάκτηση για το γεγονός ότι η οικογενειακή κατοικία μας παραβιάστηκε, η πράξη γέννησης του γιου μας εκλάπη (…) και οι ιατρικοί φάκελοι του Έλτον ερευνήθηκαν ατιμώρητα», επισήμανε ο Φέρνις στη γραπτή κατάθεσή του.

Ο όμιλος ANL απορρίπτει κάθε κατηγορία σε βάρος του και διαβεβαιώνει πως οι ταμπλόιντ χρησιμοποίησαν «νόμιμες» πηγές για τα άρθρα τους.