Η δολοφονία της Δέσποινας Γεωργιάδου στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2023 παραμένει ανεξιχνίαστη μετά από σχεδόν τρία χρόνια αναμονής των γονέων της για απαντήσεις.

Πρόσφατες αποκαλύψεις για δύο γυναικοκτονίες σε υπόγειο της Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην προφυλάκιση ενός 52χρονου και του συνεργού του, οι οποίοι ομολόγησαν τουλάχιστον μία δολοφονία.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν το δίδυμο αυτό έχει σχέση και με τη δολοφονία της 27χρονης Δέσποινας, πραγματοποιώντας νέα αξιολόγηση των στοιχείων.

Νέα στοιχεία φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της δολοφονίας της Δέσποινας Γεωργιάδου, σχεδόν τρία χρόνια μετά το έγκλημα που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς και οι συγγενείς της 27χρονης εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για το πώς και από ποιους δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η υπόθεση επανεξετάζεται μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τη φρικτή δολοφονία δύο γυναικών σε υπόγειο της Θεσσαλονίκης και την προφυλάκιση ενός 52χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη μία από τις δολοφονίες, καθώς και του 50χρονου συνεργού του. Οι αστυνομικοί διερευνούν, εάν το ίδιο δίδυμο συνδέεται και με τον θάνατο της Δέσποινας Γεωργιάδου, μέσα από νέα αξιολόγηση των στοιχείων.

«Είχε εξαφανιστεί το 2022, βρέθηκε, και 6 Δεκεμβρίου του 2023 την βρήκαν νεκρή στα ΚΤΕΛ. Την πετάξανε νεκρή εκεί πέρα. Ήταν νεκρή. Δεν την σκότωσαν εκεί πέρα», δηλώνει ο πατέρας της 27χρονης, περιγράφοντας την αγωνία της οικογένειας. Η σορός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε στην οδό Γιαννιτσών, κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, το πρωινό της 6ης Δεκεμβρίου 2023.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες του εγκλήματος. «Την πνίξανε στον λαιμό. Πνίξιμο. Όπως έπνιξαν την κοπέλα την άλλη αυτοί οι δύο, που βρέθηκε στο σπίτι. Μεταφέρθηκε νεκρή από ό,τι μου είπε ο ιατροδικαστής. Μεταφέρθηκε εκεί πέρα νεκρή», προσθέτει ο πατέρας της, αποκαλύπτοντας όσα του μετέφερε ο ιατροδικαστής.

Η μητέρα της 27χρονης, μιλώντας τότε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», είχε επισημάνει ότι η κόρη της δεν είχε κανέναν λόγο να βρεθεί στην περιοχή, όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός της. Η Δέσποινα Γεωργιάδου ήταν μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, ενώ η μητέρα της ζούσε στη Γαλλία και οι σχέσεις της με τον πατέρα της ήταν περιορισμένες. «Με την κόρη μου δεν είχαμε σχέσεις. Δεν με άκουγε. Είχε θέματα διάφορα. Με το που άκουσα την ημέρα εκείνη ότι βρέθηκε νεκρή μία κοπέλα, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στην κόρη μου», αναφέρει ο ίδιος.

Παρά τις προσπάθειες των Αρχών, ούτε οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής ούτε οι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν έδωσαν απαντήσεις για τους γρίφους της υπόθεσης. Οι δύο άνδρες που προφυλακίστηκαν την περασμένη Δευτέρα αρνούνται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία της Δέσποινας Γεωργιάδου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση παραμένουν επιφυλακτικοί, συνεχίζοντας τις έρευνες.

Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία, η 27χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη, αλλά τότε είχε βρεθεί ζωντανή. Στα τέλη του 2023, όμως, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα. Οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν εκ νέου στις απειλές που, σύμφωνα με τη μητέρα της, δεχόταν η κόρη της, καθώς και σε πρόσωπα που φαίνεται να γνώριζαν περισσότερα από όσα είχαν καταθέσει αρχικά στις Αρχές.