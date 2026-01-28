Σοκ προκαλεί η υπόθεση με τις δύο νεκρές γυναίκες στη Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου μιας 46χρονης και μιας 42χρονης, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Τα πρώτα στοιχεία της φρικιαστικής υπόθεσης αποκαλύφθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 27/1, όταν αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στοιχεία σε υπόγειο πολυκατοικίας της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο βασικός ύποπτος – 52χρονος τοξικοεξαρτημένος – ο θάνατος της 46χρονης προκλήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης ναρκωτικών, όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει και εκείνος της έφραξε το στόμα. Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε από τον ίδιο και συνεργό του και πετάχτηκε σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνταν ήδη για περίπου δύο χρόνια.

Όσον αφορά τη δεύτερη γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο θάνατός της δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η γυναίκα δεν ξύπνησε μετά από εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών και το σώμα της αποκρύφθηκε προσωρινά σε ταράτσα της πολυκατοικίας.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα στο υπόγειο της πολυκατοικίας, συλλέγοντας στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου και των δύο γυναικών. Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη διαλεύκανση ενός από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών.