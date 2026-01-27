Ένας 52χρονος παραδέχθηκε τη δολοφονία 46χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που είχε εξαφανιστεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Η δολοφονία έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα σε υπόγειο κτιρίου όπου χρησιμοποιούσαν ναρκωτικά.

Ο δράστης δήλωσε ότι η γυναίκα πέθανε από ασφυξία αφού της έκλεισε το στόμα επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές της στο κινητό.

Οι αρχές διερευνούν ενδεχόμενο δεύτερου θανάτου στο ίδιο κτίριο, υποθέτοντας τη δράση serial killer.

Θεσσαλονίκη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως μετά την ομολογία ενός 52χρονου άνδρα για τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν πλέον και δεύτερο θάνατο στο ίδιο κτίριο, εντείνοντας τις υποψίες για τη δράση ενός πιθανού serial killer.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, ο 52χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα σε υπόγειο κτιρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως κατέθεσε, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Τότε, της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως είπε, πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια.

Ανατριχιαστικές εξελίξεις με δεύτερη σορό

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για αυτήν την περίπτωση, ο 52χρονος έδωσε διαφορετική εκδοχή.

Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, μετέφερε και έκρυψε τη σορό της στο δώμα.

Η έρευνα των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς του δράστη και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο 52χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη σύνδεσή του και με άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.

Πώς έλυσαν την υπόθεση οι αστυνομικοί

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διαπίστωσαν ότι οι δύο γυναίκες που αγνοούνταν —η μία από τον Φεβρουάριο και η άλλη από τον Ιούλιο του 2025— είχαν κοινό γνωστό τον ίδιο άνδρα.

Οι αστυνομικοί τον παρακολούθησαν στενά και τελικά του πέρασαν χειροπέδες. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ειδικά κλιμάκια ερευνούν διεξοδικά το κτίριο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί.